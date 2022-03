Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare concert caritabil din Romania pentru susținerea poporului ucrainean WE ARE ONE anunța artiștii internaționali din line-up-ul celui mai mare concert caritabil din Romania pentru sprijinirea poporului Post-ul Armin van Buuren, Tom Odell și Jamala vin pe 12 martie in București, la WE ARE…

- Armin van Buuren, Tom Odell și Jamala vin pe 12 martie in București, la WE ARE ONE, pentru susținerea poporului ucrainean. WE ARE ONE anunța artiștii internaționali din line-up-ul celui mai mare concert caritabil din Romania pentru sprijinirea poporului ucrainean. Unul dintre cei mai iubiți DJi la nivel…

- Inna va produce propriul talet show! Partenera la Global Records, casa discuri in care și-a bagat banii propune propriul show ce se va lansa in Romania odata cu noul canal HBO Go. Talent show-ul, intitulat One True Show este unul apropiat formatelor consecratede la Antena 1 și Pro TV, și – nu este o…

- Nane, 30 ani, este unul dintre cei mai cunoscuți și cotați artiști de rap/trap de la noi. Munca asidua și orele petrecute in studio, pentru a lansa hit dupa hit i-au adus artistului nu doar faima, ci și perioade de burnout și depresie. Invitat la podcastul produs și gazduit in exclusivitate de canalul…

- Copreședintele AUR George Simion a fost atacat la Iași cu cerneala, iar incidentul a starnit un val de glume pe rețelele de socializare. Fie ca a fost comparat cu William Wallace, liderul razboaielor scoțiene de independența, fie cu cu artistul Carla’s Dreams sau cu un personaj din filmul Avatar, Simion…

- Inna nu urca pe scena fara 15.000 de euro! Nu are prea multe apariții scenice, dat fiind restricțiile medicale, insa ”ține coada sus” La 13 ani de cand a ajuns in lumea buna a muzicii, solista ce a avut parte de performanța ca melodiile sale sa ajunga la sute de stații radio din intreaga lume, ramane…

- A inceput numaratoarea inversa. Puține ore ne mai despart de Revelion și mii de romani vor putea petrece noaptea dintre ani la concertele in aer liber organizate in aproape toate orașele din țara. Pe scenele deja amplasate vor canta artiști celebri. Nu vor lipsi nici focurile de artificii. Pentru cateva…

- 1. Buna. Stai de vorba cu elful Carmen Vasilescu, trimis din partea Radio Crazy, ca sa afle cat de cuminte ai fost anul acesta și ce-ți dorești, drept rasplata, din sacul Moșului. A fost un an bun, generos cu mine, pentru care sunt recunoscatoare: multe colaborari cu artiști pe care ii apreciez cum…