Stiri pe aceeasi tema

- Populația Ucrainei are nevoie urgenta de ajutor. Milioane de ucraineni traiesc in frica și incertitudine. Romania nu ramane indiferenta la numarul imens de oameni care au fost nevoiți sa-și paraseasca țara și sa-și vada familiile destramate. Sambata, la Arena Naționala, de la ora 16:00, va avea loc…

- Populatia Ucrainei are nevoie urgenta de ajutor. Milioane de ucraineni traiesc in frica si incertitudine. Romania nu ramane indiferenta la numarul imens de oameni care au fost nevoiti sa si paraseasca tara si sa si vada familiile destramate. Sambata, la Arena Nationala, de la ora 16:00, va avea loc…

- Un concert caritabil in sprijinul refugiatilor din Ucraina urmeaza sa aiba loc pe data de 12 martie, la Arena Nationala. Un proiect de hotarare in acest sens a fost aprobat in sedinta de luni a Consiliului General al Capitalei, cu 28 de voturi "pentru" si doua abtineri. Hotararea vizeaza aprobarea…

- SAGA Festival, PRO TV, KISS FM și Primaria Municipiului București iși unesc forțele pentru cel mai mare concert caritabil live din Romania, cu scopul de a ajuta ucrainenii care se afla intr-o situație extrem de dificila in acest moment. Citește și: Peste 200 de copii din Argeș – victime ale abuzului,…

- Compania clujeana FSP Global a pus la dispoziția platformei dedicate refugiaților din Ucraina https://refugees.ro/ doua telverde gratuite apelabile din Romania și din Ucraina. Orice informații sunt disponibile și comunicate in limbile ucraineana, rusa și romana. „Toate persoanele care vin sau se afla…

- SAGA Festival, Pro TV, Kiss FM si Primaria Municipiului Bucuresti isi unesc fortele pentru cel mai mare concert caritabil live „We Are One" din Romania, pe 12 martie, la Arena Nationala, cu scopul de a ajuta ucrainenii care se afla intr-o situatie extrem de dificila in acest moment. Organizatorii anunta…

- In Gara de Nord din București va funcționa zilnic o casa de bilete prioritara, pentru simplificarea tranzitului persoanelor refugiate din Ucraina si pentru a veni in sprijinul acestora, a informat, vineri, CFR Calatori pe Facebook . „Facilitati suplimentare pentru persoanele refugiate. Pentru simplificarea…

- Refugiatii ucraineni care intra in Romania prin punctul de trecere a frontierei de la Sighet, sunt primiti cu alimente, stranse in urma unor actiuni caritabile ale localnicilor din localitatea Varsolt. Primarul Breda Lajos, ne-a declarat ca in acest moment asteapta ca 10 persoane din Ucraina sa ajunga…