Stiri pe aceeasi tema

- 220.000 de romani ar putea beneficia de voucherele noi pentru pentru renovarea casei sau schimbarea unor electrocasnice precum frigiderul, aragazul sau masina de spalat. Anunțul a fost facut de catre Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, și vizeaza familiile care au peste cinci…

- Zinaida Greceanii și-a dat demisia din funcția de președinte al fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. Astfel, președinte al fracțiunii a devenit Vlad Batrincea. Anunțul a fost facut de deputata Zinaida Greceanii, in cadrul ședinței plenare de astazi.

- In județul Satu Mare nu se comunica in limba romana, limba oficiala, date despre programul la care participa președinta Ungariei in data de 12 aprilie 2023 pe domeniul public. Au fost trimise insa invitații in privat, anumitor instituții și persoane. Acțiunea la care participa este organizata de catre…

- Spitalul Județean de Urgența (SJU) din Targu Jiu achiziționeaza echipamente medicale in valoare de aproape 800.000 de lei. Finanțarea este asigurata de catre Consiliul Județean Gorj, administratorul unitații medicale din Targu Jiu. Contractul de furnizare echipamente și aparatura medicala este imparțit…

- Administrația locala se pregatește de startul lucrarilor la noul bloc din Copalau. A fost semnat contractul de finanțare Liderii administrației publice locale de la Copalau se pregatesc de proiectarea și execuția blocului care se va ridica in aceasta comuna pentru specialiștii din localitate. Acest…

- Consiliul Judetean Constanta achizitioneaza servicii de actualizare a Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate 2022 2028 grupele 1,2,4,5,6,7,8 .Valoarea estimata este de 200.000 lei fara TVA.Termenul de prestare a serviciilor de actualizare a Programului de transport…

- Contractul are data 26 ianuarie 2023, valoarea de 304.200 lei, iar ofertant castigator este SC Artisana Medical SRL. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta, ca autoritate contractanta, a atribuit contractul "Achizitie circuite CPAP cu conexiune directaldquo;, prin anunt…