- Ministrul chinez de externe Wang Yi a asigurat vineri ca Beijingul este pregatit sa coopereze cu președintele ales al SUA, Joe Biden, în privința mai multor prioritați, dar a avertizat Washingtonul împotriva „McCarthyismului” anti-China, potrivit AFP.Dupa luni de confruntare…

- Statele Unite au inclus, joi, pe o lista neagra persoane din Rusia, Yemen si Haiti, pentru ca ar fi incalcat drepturile omului. Intre aceste persoane se afla Ramzan Kadarov, un aliat al presedintelui rus Vladimir Putin, si cinci persoane care au legaturi cu agentii de securitate si de informatii care…

- Statele Unite au anunțat luni noi sancțiuni împotriva Beijingului, într-un moment în care fermitatea împotriva Chinei, ridicata drept „cea mai mare amenințare la adresa democrației”, pare a fi subiectul unui consens din ce în ce mai mare între echipa lui…

- Administrația Trump a emis miercuri noi decizii care afecteaza calatoriile în Statele Unite ale membrilor Partidului Comunist Chinez (PCC) și ale familiilor apropiate ale acestora, o masura ce va exacerba cu siguranța tensiunile dintre cele doua țari, scrie New York Times.Noile reglementari,…

- Statele Unite s-au angajat joi in scris sa mentina "superioritatea militara" a Israelului asupra celorlalte tari din regiune, in contextul in care statul evreu se ingrijoreaza de o posibila vanzare Emiratelor Arabe Unite (EAU) a unor avioane de vanatoare F-35, noteaza AFP. Secretarul american…

- Vaticanul a reînnoit acordul încheiat în 2018 cu China în pofida condamnarii Statelor Unite și avertismentelor venite din partea preoților chinezi clandestini care sunt loiali Romei ca au devenit și mai marginalizați în ultimii doi ani, transmit AFP și France24.Regimul…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a acuzat miercuri China ca incearca sa "starneasca" valuri de furie in Statele Unite cu ajutorul criticilor sale la adresa rasismului, noteaza AFP. Foto: (c) Patrick Semansky/Pool via REUTERS Partidul Comunist Chinez "crede ca poate inabusi vocile americane…

- Un politist newyorkez de origine tibetana a fost inculpat luni pentru spionaj, în timp ce autoritatile americane îl acuza ca ar fi strâns informatii pentru guvernul chinez despre comunitatea tibetana din New York, relateaza CNN și Agerpres. Ofiterul de politie care apartine…