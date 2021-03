Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin zece rachete au vizat miercuri o baza in care se afa militari americani, in vestul Irakului, potrivit unor surse din cadrul serviciilor de securitate irakiene si occidentale, cu doua zile inaintea unei vizite istorice a Papei Francisc in aceasta tara, relateaza AFP. ”Fortele de securitate…

- Soldatii Garzii Nationale vor ramane sa apere cladirea Congresului american pana pe 12 martie, a confirmat un oficial de la Pentagon, potrivit The Sun. Seful in exercitiu al Politiei Metropolitane din Washington a declarat la audierea marti din Congres ca reticenta Garzii Nationale de a trimite imediat…

- Mai multe rachete au lovit duminica noapte tinte din apropierea Damascului, informeaza luni agentia SANA, preluata de AFP preluat de agerpres. Vezi și: GRAFICE din mai multe țari: masca NU ajuta la nimic. Numarul cazurilor a BUBUIT, dupa impunerea obligativitațiiAgentia siriana afirma,…

- Noul sef al Pentagonului, Lloyd Austin, va reafirma saptamana viitoare angajamentul SUA fata de NATO si le va promite aliatilor ca, de acum inainte, nicio decizie importanta nu va mai fi luata fara a-i consulta, intorcand astfel pagina celor patru ani ai administratiei presedintelui republican Donald…

- Seful diplomatiei Statelor Unite, Mike Pompeo, a anulat sambata toate restrictiile care le-au fost impuse de-a lungul anilor responsabililor americani in contactele cu Taiwanul. „Departamentul de Stat a creat restrictii interne complexe pentru a reglementa interactiunile diplomatilor nostri, militarilor…

- Pentagonul a activat miercuri toti rezervistii din Garda Nationala din District of Columbia, adica aproximativ 1.100 de militari, pentru a incerca sa puna capat revoltei de la Capitoliul din Washington unde sute de sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump au luat cu asalt cladirea legislativului…

- Pentagonul a hotarat, pana la urma, dupa ce a ordonat cu doar cateva zile mai inainte intoarcerea acasa a portavionului USS Nimitz - ca o dovada a unei dezescaladari - sa lase portavionul pe pozitie la Golful Persic si sa nu-l cheme in Statele Unite, din cauza unor ”amenintari” iraniene care-i vizeaza…

- In data de 9 decembrie, Forțele Armate ale Rusiei au desfașurat un antrenament privind dirijarea Forțelor Strategice Atomice. Din acvatoriul Marii Barents, de pe Cosmodromul Plesețk, dar și de pe avioanele Tu-160 și Tu-95MS, au fost lansate rachetele balistice “Iars” și “Sineva”, rachetele de croaziera…