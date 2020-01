Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul irakian Adel Abdul Mahdi i-a declarat luni ambasadorului american la Bagdad, Matthew Tueller, ca cele doua state ar trebui sa colaboreze pentru implementarea rezolutiei parlamentului irakian prin care se cere incetarea prezentei trupelor straine in tara, transmite Reuters, potrivit…

- Prim-ministrul irakian Adel Abdul Mahdi i-a declarat luni ambasadorului american la Bagdad, Matthew Tueller, ca cele doua state ar trebui sa colaboreze pentru implementarea rezolutiei parlamentului irakian prin care se cere incetarea prezentei trupelor straine in tara, transmite Reuters. …

- Parlamentarii irakieni au votat, duminica dupa-amiaza, orezoluție prin care se cere guvernului sa puna capat prezenței trupelor strainepe teritoriul Irakului. Votul vine dupa uciderea in Bagdad a generalul iranianQassem Soleimani. Rezolutia votata de guvernul irakian solicita guvernului ”sarevoce cererea…

- Parlamentul irakian a votat, intr-o sedinta extraordinara, la care a participat premierul Adel Abdul Mahdi, o rezolutie prin care se solicita Washingtonului retragerea tuturor trupelor americane din Irak.

- Statele Unite au acuzat luni autoritatile irakiene ca nu au facut ce era necesar pentru "a proteja" interesele americane, la o zi dupa loviturile americane care au suscitat indignare in Irak, noteaza AFP. "Am prevenit guvernul irakian in repetate randuri si am impartasit informatii pentru a incerca…

- Premierul irakian Adel Abdul Mahdi a ordonat sambata seara desfasurarea trupelor de elita antitero pe strazile Bagdadului pentru ca acestea sa puna capat, recurgand la orice mijloace, protestelor antiguvernamentale, informeaza Reuters, citand surse de securitate. De asemenea, trupe ale…

- Emisarul special pentru Siria si coalitia antijihadista al administratiei SUA, James Jeffrey, a declarat ca nu a fost consultat de presedintele Donald Trump cu privire la decizia de retragere a trupelor americane din Siria, transmite Xinhua. In ce priveste 'aceasta decizie anume, nu am fost (consultat)…

- Regele Arabiei Saudite si printul mostenitor au aprobat suplimentarea de trupe si echipamente militare americane dupa atacul de luna trecuta asupra instalatiilor petroliere saudite.Statele Unite au anuntat desfasurarea a aproximativ 3.