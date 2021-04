Statele Unite au ordonat marti plecarea personalului neesential de la ambasada lor la Kabul, in Afganistan, avertizand impotriva unor amenintari sporite intr-un moment in care armata americana se pregateste sa paraseasca tara dupa 20 de ani de razboi, noteaza AFP. Departamentul de Stat a indicat ca "a ordonat plecarea de la ambasada Statelor Unite la Kabul a angajatilor guvernului american care isi pot indeplini atributiile in alta parte". Decizia a fost luata "in lumina cresterii violentei si amenintarilor la Kabul", a afirmat Ross Wilson, ambasadorul SUA interimar in capitala afgana. El a estimat…