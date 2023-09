Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken, aflat intr-o vizita surpriza la Kiev, a anuntat miercuri un nou ajutor din partea tarii sale catre Ucraina “in valoare totala de peste un miliard de dolari” pentru a face fata invaziei ruse, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Statele Unite s-au angajat sa…

- SUA vor furniza Ucrainei munitii ce contin uraniu saracit, eficiente impotriva tancurilor si vehiculelor blindate, a anuntat miercuri Pentagonul, informeaza AFP, conform Agerpres.Munitiile de 120 mm sunt destinate tancurilor de lupta americane Abrams, promise Kievului in cadrul unei noi transe de…

- Pentru sprijinirea Ucrainei in derularea unei contraofensive dificile impotriva ocupanților ruși, Statele Unite au anunțat acordarea unui nou ajutor militar in valoare de 250 milioane de dolari. Acest ajutor consta in material pentru deminaj și explozivi vizand distrugerea obstacolelor instalate de…

- Statele Unite ale Americii au anuntat luni ca vor trimite Ucrainei un nou pachet de asistenta de securitate in valoare de 200 milioane de dolari, relateaza Reuters si EF, informeaza AGERPRES . Este vorba de munitie pentru apararea antiaeriana si artilerie, capacitati antiblindate si echipamente de deminare,…

- Statele Unite ale Americii au anuntat luni ca vor trimite Ucrainei un nou pachet de asistenta de securitate in valoare de 200 milioane de dolari, relateaza Reuters si EFE, citate de Agerpres. Este vorba de munitie pentru apararea antiaeriana si artilerie, capacitati antiblindate si echipamente de deminare,…

- Acest pachet este ”autorizat anterior de catre autoritatea prezidentiala de prelevare” si consta in banii ramasi in urma unei erori contabile a Departamentului Apararii. ”Rusia a inceput acest razboi si-i poate pune capat oticand retragandu-si fortele din Ucraina si oprindu-si atacurile brutale. Pana…

- Statele Unite au anuntat marti inca un pachet de ajutor militar destinat Ucrainei, pentru a o ajuta in razboiul cu Rusia. Noua transa de asistenta militara cuprinde munitii pentru sistemele de rachete antiaeriene Patriot si NASAMS și munitii pentru lansatoarele multiple de rachete HIMARS.

- Acest ajutor este destinat cu prioritate infrastructurii esentiale ucrainene, devastata in razboiul rus din Ucraina. The United States will send $1.3 billion more in aid to Ukraine to help the conflict-hit country overhaul its energy grid and modernize its ports, railways, and other infrastructure,…