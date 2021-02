Statele Unite au indemnat luni Iranul sa se supuna "complet" controlului activitatilor sale nucleare de catre Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), dupa acordul temporar incheiat intre agentie si Teheran, noteaza AFP. Purtatorul de cuvant al diplomatiei americane, Ned Price, a salutat misiunea directorului general al AIEA, Rafael Grossi, la Teheran, "reiterand in acelasi timp apelul lansat Iranului pentru a respecta pe deplin angajamentele privind verificarea si neproliferarea nucleara". Foto: (c) Nicholas Kamm /Pool via REUTERS La finalul acestei misiuni, Republica Islamica…