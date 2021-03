Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce restul lumii se confrunta cu valul al treilea al pandemiei China pare sa fi eradicat complet boala. Gigantul asiatic cu peste un miliard de locuitori, lucut de origine al COVID-19, a anuntat duminica sapte noi cazuri simptomatice de COVID-19, toate la persoane venite din strainatate, relateaza…

- Actiunile Chinei "ameninta ordinea bazata pe reguli care garanteaza stabilitatea mondiala", a declarat joi seful diplomatiei americane, Antony Blinken, in deschiderea unei intalniri de doua zile cu omologii sai chinezi in Alaska, noteaza AFP preluat de agerpres. "Vom discuta despre ingrijorarile…

- Acțiunile Chinei „amenința ordinea bazata pe reguli care garanteaza stabilitatea globala”, a declarat joi ministrul de externe american Antony Blinken la deschiderea unei întâlniri de doua zile cu omologii sai chinezi din Alaska, potrivit AFP.„Vom discuta preocuparile…

- Cel mai recent raport asupra legii privind autonomia Hong Kong-ului arata ca Adunarea Nationala a Poporului chinez (NPC) a subminat unilateral sistemul electoral hongkonghez prin deciziile luate saptamana trecuta, a declarat miercuri secretarul de stat american Antony Blinken, potrivit dpa, potrivit…

- China si Statele Unite au interese comune si multe domenii de cooperare si ar trebui sa depuna eforturi pentru o dezvoltare sanatoasa a relatiilor, a declarat joi premierul Li Keqiang, potrivit Reuters. SUA si China sunt in disputa in legatura cu mai multe subiecte, cum ar fi influenta…

- China vrea sa se asigure ca doar "patriotii" vor putea fi alesi in Hong Kong, a declarat luni un inalt responsabil al guvernului central, intr-un moment in care Beijingul incearca sa neutralizeze opozitia in acest teritoriu semiautonom, relateaza AFP. Aceste afirmatii facute de Xia Baolong, directorul…

- Administratia de la Beijing a avertizat, marti, Washingtonul sa nu depaseasca „liniile rosii”, în contextul în care noul secretar de Stat american, Antony Blinken, a declarat ca „cea mai semnificativa provocare” la adresa Statelor Unite este China.„Nu…

- Reprezentanta Taiwanului in SUA a fost invitata oficial la ceremonia de investitura a noului presedinte american Joe Biden, ceea ce Taipeiul a prezentat ca fiind o premiera dupa ce Washingtonul a ales in 1979 sa recunoasca regimul de la Beijing, informeaza joi AFP potrivit Agerpres. Emisara taiwaneza…