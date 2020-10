Stiri pe aceeasi tema

- Marina turca a informat duminica ca nava de explorare Oruc Reis va fi în Mediterana de Est "din 12 pâna în 20 octombrie" în zona în care s-a aflat în lunile august si septembrie, ceea ce ar putea genera tensiuni suplimentare în relatia Turciei cu Grecia,…

- Marina turca a informat duminica ca nava de explorare Oruc Reis va fi in Mediterana de Est "din 12 pana in 20 octombrie" in zona in care s-a aflat in lunile august si septembrie, ceea ce ar putea genera tensiuni suplimentare in relatia Turciei cu Grecia, transmite AFP.Citește și: BUBUIE rata…

- Marina turca a informat duminica ca nava de explorare Oruc Reis va fi in Mediterana de Est "din 12 pana in 20 octombrie" in zona in care s-a aflat in lunile august si septembrie, ceea ce ar putea genera tensiuni suplimentare in relatia Turciei cu Grecia, transmite AFP. Oruc Reis va desfasura…

- Conflictul pana acum latent, dar care a existat intotdeauna intre Turcia și Grecia, a inceput in ultimele luni sa ia forme din ce in ce mai periculoase. Președintele turc Erdogan nu numai ca a escaladat in relația conflictuala cu vecinul de la vest, dar a continuat retorica agresiva și in ce privește…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri ca diferendul cu Grecia in Marea Mediterana poate fi solutionat printr-un dialog "constructiv", exprimandu-si in acelasi timp hotararea de a apara interesele Turciei in aceasta zona, relateaza AFP. In cadrul unei videoconferinte…

- Dialogul intre oficialii turci si greci la sediul NATO din Bruxelles, pentru evitarea escaladarii militare in estul Mediteranei, a fost amanat cu doua zile si va avea loc joi, au declarat marti agentiei Reuters surse din ministerul apararii de la Ankara.

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis ii cere Turciei sa puna capat „provocarilor” pentru a incepe dialogul. Șeful Guvernului de la Atena a declarat vineri ca Grecia va incepe discuții cu guvernul de la Ankara pentru a rezolva revendicarile conflictuale privind granițele maritime din Mediterana de Est,…

- Relațiile dintre Grecia și Turcia se tulbura din nou pe fondul unor dispute economice in Marea Mediterana și planurilor guvernului de la Ankara de a incepe explorari de adancime in jurul insulelor grecești, relateaza ekathimerini.com.