- Seful in exercitiu al statului turc Recep Tayyip Erdogan a fost reales inca din primul tur, duminica, intr-un nou mandat cu puteri consolidate, impotriva unei opozitii revigorate, in alegeri prezidentiale si legislative dur disputate, relateaza AFP. Erdogan, care conduce Turcia de 15 ani si a fost reales…

- Tensiunile dintre Statele Unite si Turcia se acutizeaza. Senatul american solicita blocarea vanzarii catre Ankara a avioanelor de lupta F35 si F16, precum si a sistemelor antiaeriene Patriot. Motivul il constituie achizitia de catre Turcia a sistemelor rusesti de rachete S400.

- Turcia ar putea alege avioane de lupta rusesti Suhoi Su-57 de generatia a 5-a daca Statele Unite nu vor furniza aparatele de vanatoare F-35 din cauza acordului dintre Moscova si Ankara privind livrarea sistemelor de aparare antiracheta S-400, scrie ziarul turc Yeni Safak.

- Camera Reprezentantilor a SUA a prezentat vineri detaliile U.S. National Defense Authorization Act, un act normativ ce stabileste in fiecare an politica de aparare a SUA si bugetul alocat acesteia, care in propunerea prezentata este de 717 miliarde de dolari, informeaza Agerpres.ro. Conform uneia…

- Rusia a început productia sistemelor de aparare antiaeriana S-400 care urmeaza sa fie livrate Turciei, a anuntat, miercuri, Alexandre Miheev, directorul general al companiei producatoare de armament Rosoboronexport, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Am început sa…

- Livrarea sistemelor de rachete sol-aer rusesti S-400 catre Turcia a fost devansata din primul trimestru al anului 2020 in luna iulie 2019, a anuntat miercuri Ismail Demir, subsecretar de stat pentru industria apararii in cadrul Ministerului Apararii turc, transmite Reuters, conform agerpres.ro. …

- "O prioritate in sfera cooperarii militare este implementarea contractului pentru livrarea sisteme antiaeriene S-400 catre Turcia", a declarat liderul de la Moscova. Tot marti, Yuri Ushakov, consilier prezidential rus pe probleme de politica extern, a afirmat ca Rusia va incerca sa completeze…