Washingtonul anunţă o nouă serie de sancţiuni împotriva unor oligarhi şi companii ruseşti SUA au adoptat o noua serie de sanctiuni economice impotriva unor companii si oligarhi rusi, apropiati presedintelui Vladimir Putin, intre care Andrei Guriev, care detine in Londra cea mai mare proprietate privata dupa Palatul Buckingham, relateaza AFP. „Aliatii lui Putin s-au imbogatit si au finantat moduri de viata opulente”, a declarat secretarul american al trezoreriei, Janet Yellen, citata in comunicat. Aceasta a asigurat ca Trezoreria „va utiliza toate instrumentele aflate la dispozitia sa pentru a se asigura ca elitele ruse si sustinatorii Kremlinului vor fi trasi la raspundere pentru complicitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

