- Presedintele american Joe Biden a apreciat, joi, ca amenintarile ruse de a folosi arme nucleare in conflictul din Ucraina pun lumea in pericol de „apocalipsa" pentru prima data de la criza rachetelor din Cuba, in plina desfasurare a Razboiului Rece, relateaza lefigaro.fr. "Nu ne-am confruntat cu perspectiva…

- Presedintele belarus Aleksand Lukasenko a declarat, marti, ca "Belarusul participa" in razboiul din Ucraina, dar nu este o parte militara activa in conflict, relateaza CNN. "In ceea ce priveste participarea noastra la o operatiune militara speciala in Ucraina, participam. Nu o ascundem. Dar nu ucidem…

- Bilantul retinerilor dupa noile proteste impotriva mobilizarii militare parțiale anunțate de președintele Vladimir Putin pentru razboiul din Ucraina a ajuns la aproape 500, insa este posibil ca nummarul sa fie mai mare, transmite OVD News , portalul asociației care ține evidența abuzurilor comise de…

- Comunitatea intenaționala a reactionat miercuri dupa ce Vladimir Putin a anuntat, intre altele, o mobilizare partiala in razboiul rus din Ucraina si a acuzat Occidentul de un „santaj nuclear”.

- Președintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri Occidentul ca dorește dezmembrarea Rusiei și a spus ca si-a trimis forțele armate in Ucraina, in luna februarie, pentru a preveni acest lucru. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Vladimir Putin nu considera razboiul din Ucraina drept o ‘eroare’, a afirmat miercuri cancelarul german Olaf Scholz, intr-o conferinta de presa in care a fost intrebat despre discutia avuta in urma cu o zi cu presedintele rus, transmite AFP. ‘Din pacate, nu pot sa va spun acum ca exista o constientizare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca Moscova va continua actiunile militare in Ucraina pana la atingerea obiectivelor sale si a ironizat incercarile Occidentului de a izola Rusia prin sanctiuni.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca se inregistreaza progrese in negocierile privind exporturile de cereale din Ucraina prin Marea Neagra si i-a multumit omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan pentru „medierea" in acest dosar, in cadrul unei intalniri la Teheran, relateaza AFP.