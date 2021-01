Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Washingtonului, Muriel Bowser, a cerut masuri sporite de securitate in jurul ceremoniei de investitura a presedintelui ales al SUA, Joe Biden, dupa ce cladirea Capitoliului, sediul Congresului, a fost luata cu asalt saptamana trecuta de sustinatori ai presedintelui in exercitiu, Donald Trump,…

- Dupa o zi de haos care a zguduit America, presedintele in exercitiu Donald Trump, acuzat de presedintele ales Joe Biden ca a subminat democratia, a lansat un apel - rar - la "reconciliere", condamnind un "atac odios" asupra Capitoliului, informeaza AFP. Intr-o inregistrare video ce marcheaza o schimbare…

- Statele Unite, leaganul democrației occidentale, au ingrozit o lume intreaga. Haosul și-a gasit loc in inima Americii, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt cladirea Capitoliului și au intrerupt ședința la care urma sa fie validata victoria lui Joe Biden la

- Sute de oameni au patruns miercuri, 6 ianuarie, in biroul președintelui Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, au rasturnat mobilierul, au spart o oglinda aflata acolo și i-au lasat pe masa un mesaj: "Nu vom da inapoi”, a relatat CNN.Cuprinși de furie, susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt…

- Statele Unite au anunțat luni noi sancțiuni împotriva Beijingului, într-un moment în care fermitatea împotriva Chinei, ridicata drept „cea mai mare amenințare la adresa democrației”, pare a fi subiectul unui consens din ce în ce mai mare între echipa lui…

- Coreea de Nord a interzis intrarea in capitala Phenian, in cadrul unor masuri de prevenire a raspandirii noului coronavirus in timp ce blocheaza orasele, inclusiv unul de-a lungul frontierei cu China, au anuntat vineri mai multi parlamentari sud-coreeni, citati de agentia Kyodo. Trump NU VREA sa plece…

- Administratia Federala a Aviatiei (FAA) a instituit miercuri - la o zi dupa alegerile prezidentiale americane - in mod temporar, o zona de restrictie ”a spatiului national al Apararii”, deasupra casei candidatului democrat Joe Biden, la Wilmington, in Delaware, relateaza CNN.Potrivit unei…