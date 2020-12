Stiri pe aceeasi tema

- Ami este artista momentului in Romania. Cu mai multe piese pe radio si niste cifre impresionante in online aceasta isi pastreaza modestia cand vine vorba de inceputuri. Aceasta i-a povestit lui Andrei Niculae de anii de inceput in industria muzicala si de cum a ajuns sa aiba o piesa in top in timpul…

- Hai sa fim sinceri: Harry Styles a unul din artiștii tinerei generații care face o muzica extrem de buna. Ne demonstreaza de fiecare data, cu fiecare single, faptul ca e din ce in ce mai bun. Ca vinul, cum s-ar spune. De data aceasta Harry Styles a lansat „Golden”, cu un videoclip filmat in Italia,...…

- Știți cum se spune.. „‘Ține prietenii aproape, iar dușmanii și mai aproape”. Pe principiul asta par sa se ghideze și Cardi B și Nicki Minaj. Știm deja ca cele doua nu-s deloc cele mai bune prietene, avand un trecut cel puțin.. „contondent”. Fanii speculeaza faptul ca cele doua sunt acum in relații ceva…

- Spotul de campanie #NoiFacemUnSpital a fost filmat inainte de declanșarea pandemiei și a beneficiat de sprijinul Metallica, trupa oferind pro bono drepturile de folosire a melodiei The Unforgiven. Conceptul și execuția campaniei sunt semnate de Papaya Advertising, iar componenta de PR a fost asigurata…

- Jurjak colaboreaza din nou cu Bucharest Jazz Orchestra pentru piesa “Orasul nostru”. “Cu BJO nu sunt la prima colaborare; pe al doilea album “Blues Berry” am colaborat la piesa “Nicio sansa” si am cantat impreuna pe mai multe scene, pontonul plutitor de pe Dambovita, lansarea albumului cu nr. 2 si la…