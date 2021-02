Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenul WallStreetBets a facut înconjorul presei internaționale saptamâna trecuta dupa ce investitorii individuali s-au revoltat pe Reddit împotriva unora dintre cele mai renumite fonduri de investiție din SUA, relateaza Market Insider.Ceea ce a început ca un mic grup…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in urcare pe toti indicii sedinta de luni, iar valoarea tranzactiilor s-a ridicat la 65,64 milioane de lei (13,47 milioane de euro), potrivit Agerpres. Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,34%, pana la valoarea de 9.718,49 puncte, iar BET-Plus,…

- Bursa din New York a incheiat nedecis sesiunea de miercuri, Nasdaq inregistrand un nou record, dupa intalnirea monetara a Bancii Centrale a SUA (Fed), cu un indicator dezamagitor, dar și cu speranța, din nou, a unui acord privind sprijinul pentru economie, potrivit AFP.

- Euro și lira sterlina au urcat la maximele ultimelor peste doi ani fața de dolar miercuri, iar acțiunile globale au atins cel mai ridicat nivel din istorie, pe fondul optimismului din piețe privind semnarea unui acord comercial intre UE și Marea Britanie, precum și al așteptarilor legate de revenirea…

- Alte doua companii importante din piata de capital din Romania ar putea sa fie incluse in indicii FTSE Russell la anul, una in martie si alta in septembrie, a declarat, joi, Adrian Tanase, CEO BVB. "Ne dorim sa cream oportunitati pentru investitori. Ei vor veni natural in momentul in care…

- Ryanair, prima compania care acorda incredere avioanelor Boeing 737 MAX dupa remedierea defecțiunii ce a dus la prabușirea a doua aparate, și comanda 75 de aeronave de 9 mld. dolari Actiunile Boeing au urcat joi cu 8,4% la Bursa de la New York, dupa ce Ryanair a comandat inca 75 de avioane Boeing 737…

- Optimismul a revenit pe burse. Dow Jones, principalul indice de pe Wall Street, a depasit pentru prima data pragul de 30.000 de puncte Principalul indice al bursei de la New York, Dow Jones Industrial Average, a depasit marti pentru prima data pragul simbolic de 30.000 de puncte, investitorii salutand…

- Oferta publica inițiala a Ant Group, cea mai mare din lume, in valoare de 34,5 miliarde dolari, a fost suspendata la bursele din Shanghai și Hong Kong, ceea ce a dus a scaderea cu 7% a acțiunilor Alibaba, care deține circa 33% din titlurile Ant, anunța CNBC.Acțiunile Alibaba au inchis cu un…