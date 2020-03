Stiri pe aceeasi tema

- Grupul tarilor puternic industrializate (G7) urmareste atent efectele epidemiei Covid-19 si va aplica masurile politice necesare limitarii riscurilor si mentinerii cresterii economice sustenabile, anunta Departamentul american al Trezoreriei dupa o reuniune a organizatiei, potrivit Mediafax."Ministrii…

- Ministrii de finante ai țarilor G7 susțin ca vor folosi toate instrumentele de politica guvernamentala de care dispun pentru a obtine o crestere economica solida si sustenabila si pentru a proteja economia globala de riscurile pe care le presupune epidemia de Covid-19, a transmis, marți, Reuters,…

- Nu se intampla doar in Romanai! Magazine din mai multe cartiere din New York au fost luate cu asalt de oamenii ingroziți de raspandirea „iminenta” a coronavirusului in oraș, dupa ce, duminica, a aparut primul caz de infecție cu COVID-19.

- Maine incep audierile pentru ministrii Guvernului Citu. Vor dura trei zile! Ministrii lui Florin Citu vor incepe sa fie audiati de marti si ar mai putea astepta o saptamana pana la votul de investire. Potrivit calendarului, cel mai probabil, votul de investire a guvernului va fi programat pentru luni,…

- Avand in vedere necesitatea unor clarificari suplimentare asupra recomandarilor de conduita in prevenirea raspandirii coronavirus (COVID-19), Grupul de Comunicare Strategica pune la dispoziție raspunsuri pentru o serie de intrebari ridicate in spațiul public: Care este diferența dintre carantina și…

- Organizația Mondiala a Sanatații a ridicat nivelul de amenințare legat de noul coronavirus la ”foarte ridicat”, din cauza propagarii accelerate în special în Coreea de Sud și Iran, destablizând economia lumii, relateaza AFP. În Coreea de Sud, autoritațile au înregistrat…

- Uniunea Europeana vrea ca G20, care reuneste cei mai importanti liderii financiari ai lumii, sa ajunga la un acord, pana la sfarsitul acestui an, in ceea ce priveste impozitarea gigantilor digitali precum Google, Amazon si Facebook, arata un document citat de Reuters, scrie Mediafax.Ministrii…

- Ministerul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca bugetarii nu pot fi dați afara, in ciuda faptului ca nu-și fac treaba, asta pentru ca imediat intra in concediu medical. Cițu se intreaba ce fac medicii, cei care iși pun parafa pe astfel de acte.Citește și: Mihai Tudose profețește: La alegerile…