Stiri pe aceeasi tema

- Lumea afacerilor din Statele Unite a întors deja pagina relațiilor cu Trump, inclusiv cei care l-au susținut pe miliardarului republican care înca refuza sa-și recunoasca înfrângerea și se uita acum la viitoarea administrație Biden, scrie AFP.Cu doua luni înainte…

- Compania farmaceutica Moderna a anuntat ca vaccinul sau pentru Covid-19 are o eficacitate de 94,5% in prevenirea infectarii cu noul coronavirus, pe baza datelor interimare ale unui studiu clinic in faza finala. Pfizer a anuntat la randul sau, pe 9 noiembrie, ca vaccinul sau are o eficacitate de peste…

- Capitalizarea totala a burselor la nivel mondial a atins un maxim istoric de 95.000 mld. dolari in aceasta saptamana, dupa anunțul privind vaccinul anti-COVID Capitalizarea totala a burselor de actiuni la nivel mondial a atins in aceasta saptamana un maxim istoric de 95.000 de miliarde de dolari, de…

- Cea mai recenta crestere a actiunilor, la noi maxime, a fost declansata de stirile surprinzatoare ca vaccinul pentru noul coronavirus dezvoltat de companiile Pfizer si BioNTech are o eficacitate de peste 90%. Dar cea mai mare forta care a determinat redresarea burselor in ultimele sapte luni a fost…

- Revenirea apetitului investitorilor pentru plasamentele riscante a dus la scaderea preturilor titlurilor de Trezorerie si la cresterea randamentelor, pietele anticipand ca cel putin unele masuri de sprijin guvernamental vor ajuta economia afectata de pandemia de coronavirus. Seful de personal al Casei…

- Indicii bursieri de pe Wall Street au incheiat tranzactiile de marti in scadere puternica, dupa ce presedintele Donald Trump a anuntat ca intrerupe negocierile cu palamentarii democrati referitoare la noul program de stimulare a economiei afectate de coronavirus pana dupa alegerile prezidentiale, transmite…

- Actiunile erau in crestere inainte de anuntul presedintelui, dar au trecut pe scadere dupa comentariile facute de Trump pe Twitter. Titlurile au atins un minim al sedintei dupa tweet-ul presedintelui, indicele S&P 500 coborand cu peste 2% de la maximul atins in timpul tranzactiilor. ”Mare parte din…

- Elon Musk a dat lovitura in plina pandemie. Vanzarile Tesla au depasit estimarile in trimestrul trei din 2020 Livrarile Tesla in trimestrul trei din 2020 au depasit estimarile analistilor de pe Wall Street, datorita cererii mai ridicate pentru sedanul Model 3, si a redresarii cererii pe plan global…