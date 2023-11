Stiri pe aceeasi tema

- In fața exodului masiv al lucratorilor romani din domeniul construcțiilor, companiile din Romania iau masuri pentru a acoperi deficitul de forța de munca prin aducerea unui numar crescut de lucratori straini. Surprinzator, noii angajați par a fi extrem de mulțumiți de salariile primite in țara noastra,…

- Puterea de cumparare a romanilor a scazut dramatic, țara noastra situandu-se pe locul 33, din cele 42 de țari analizate, in cadere cu doua poziții fața de anul trecut, potrivit unui studiu GfK.

- Vloggerul din Moldova care face filmulețe in diverse orașe și sate din Rusia a ajuns in Tula, la Casa Muzeu Lev Tolstoi, impreuna cu soția sa și cele 2 fiice. Familia a ramas impresionata de detaliile din viața marelui scriitor, dar și de modul și locul in care a ales sa fie inmormantat, scrie SHOK.md…

- Am lansat prima soluție din Campania Așteapta-te, romane. #PUTEM3000: „Acasa, in siguranța”, informații vitale pentru toți cetațenii care locuiesc in zone cu risc seismic și o harta a cladirilor rezidențiale vulnerabile expertizate in Romania. O soluție MKBT: Make Better și Code for Romania COMUNICAT…

- Stejarii Collection, cel mai nou proiect rezidențial dezvoltat de Țiriac Imobiliare in zona de nord a Bucureștiului, a fost inaugurat joi, 21 septembrie. Complexul care reprezinta cea mai noua dimensiune a universului Stejarii iși așteapta chiriașii incepand din toamna acestui an, anticipand un grad…

- In ediția din septembrie, METRO ți-a pregatit un catalog dedicat casei tale. Totul incepe de la lenjerie de pat și se termina cu tehnica de bucatarie. Ofera-i apartamentului tau o noua posibilitate sa devina cel mai confortabil loc.

- Antrenorul loturilor naționale, Antonio Colamonici, 52 de ani, este fericit cu rezultatele de la Campionatele Mondiale, dar mai ales pentru calificarea celor 11 barci la Jocurile Olimpice din 2024 A venit in Romania in 2016, intr-un moment in care canotajul romanesc avea nevoie de o resuscitare. ...

- „Mama era acasa, a sunat-o pe sora mea și i-a spus ca plutește gaz toata curtea, așa ca apa. Sora mea i-a spus sa se duca in casa, nu a mai apucat sa ajunga pana la ușa ca atunci a avut loc explozia. A ars in proporție de 96%. S-a ridicat de jos de unde a aruncat-o și a venit sigura pe picioarele ei…