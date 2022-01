Aproape ca nu mai este zi in care tot mai multe structuri occidentale sa nu se vaite oficial de ”expansiunea” Grupului ”Wagner”. Astfel ca ”omuleții verzi” au ajuns sa fie mai legendați de Statele Unite ale Americii și de Uniunea Europeana, decat de ”Mama Rusie”… Ce este drept, frustrarea aliaților occidentali fiind cu atat mai […] The post ”Wagner” inghite ”Blackwater”! first appeared on Ziarul National .