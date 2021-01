Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Vaslui au aplicat in noaptea de marti spre miercuri, 12-13 ianuarie 2021, mai multe sanctini contraventionale pentru nerespectarea restrictiilor de deplasare pe timpul noptii. Au fost sanctionate patru persoane in localitatea Murgeni, conform Legii 55/2020. Potrivit unor…

- Vulpița și Viorel s-au pregatit serios de Sarbatori, cu tot felul de bucate tradiționale și speranța in suflet, fiind pregatiți de Noul An. Cu toate acestea, soții Stegaru au o singura durere in suflet, care nu le da voie sa fie fericiți pana la capat.

- Vulpița și Viorel nu mai au liniște. Soții Stegaru au fost amenințați cu moartea, dupa ce in emisiunea de aseara de la Acces Direct lucrurile au luat cu totul alta intorsatura. Costel, barbatul cu care Vulpița ar fi insarcinata a facut acuzații grave la adresa celor doi!

- In aceasta seara a fost scandal mare in platoul Acces Direct, asta pentru ca doamna Ilinca, mama lui Viorel tuna și fulgera și le spune acestora sa mearga inapoi acasa. Soții Stegaru nici nu vor sa auda! Mirela Vaida a izbucnit și i-a trimis pe cei doi sa plece la Blagești!

- Vulpița și Viorel au revenit in forța la Acces Direct cu o noua telenovela din familia lor. Familia Stegaru nu mai are liniște in caminul conjugal din Blagești de cand s-a aflat ca Veronica Stegaru, alias Vulpița, este insarinata. Noua telenovela in familia Vulpiței, desfașurata la Acces Direct. Ce…

- Cand totul parea bine și frumos in familia Stegaru, iata ca lucrurile sunt din nou date peste cap, asta pentru ca Veronica și Viorel au fugit de acasa, insa astazi soacra Vulpiței a venit dupa ei sa-i ia acasa, dar aceștia nici nu vor sa auda!

- La sfarsitul saptamanii trecute, o veste primita de la sotii Stegaru, a pus intreaga echipa Acces Direct pe ganduri. Vulpita si Viorel au fugit de acasa! Telefoanele nu au incetat sa sune, iar colegii mei au fost contactati imediat de cei doi soti. Ce s-a intamplat la Blagesti, dar si de ce s-au hotarat…

- Dupa ce de cateva luni au parasit Capitala și s-au intors inapoi la Blagești, Viorel și Vulpița spun din nou ”la revedere” satului natal și revin pe micile ecrane! Soții Stegaru au anunțat ca au fugit de acasa!