Stiri pe aceeasi tema

- Au tras o sperietura sora cu moartea! Ieri, cand au ajuns acasa, vulpița și Viorel au gasit un bilet misterios care le-a dat fiori de gheața pe șira spinarii! Ingroziți, cei doi au chemat echipa Acces Direct la ei acasa, sa le arate surpriza mai mult decat neplacuta!

- Dupa ce saptamana trecuta s-au certat aproape in fiecare zi, in acest weekend, Vulpita si Viorel au vrut sa se relaxeze putin si sa se gandeasca la relatia lor. Si pentru ca in ultima vreme tensiunea dintre ei a atins cote alarmante, sotii Stegaru au vrut sa afle ce le rezerva viitorul. De la cine altcineva…

- Un nou scandal monstru a avut loc in cuplul Stegaru. De aceasta data, cea care a fost aprins scanteia a fost Veronica, atunci cand a hotarat sa iși faca o schimbare de look. Viorel nu s-a aratat deloc incantat de idee, motiv pentru care cei doi soți și-au aruncat cuvinte. Vulpița s-a izolat in dormitor,…

- Vulpița și Viorel au plans și s-au imbrațișat, in direct, dupa aflarea rezultatului testului ADN. Intrgii familii i-a venit inima la loc, dupa ce sangele arata ca Viorel este tatal biologic al fetiței Veronicai.

- Toata familia Stegaru sta ca pe ace de ieri, de cand a fost facut testul de paternitate. Iar daca Veronica si Viorel sunt convinsi ca fata are in vene sangele lor, mama lui Viorel inca e in dubii. Pentru dumneaei un lucru e cert: ca isi doreste ca cea mica sa fie nepoata sa, iar ea sa o poata creste…

- A fost zi de sarbatoare in familia Stegaru! Socrul Veronicai, adica tatal lui Viorel și-a aniversat ziua de naștere. Nu cu intreaga familie, asa cum era obisnuit, ci doar cu sotia si cu nepotica lui!

- Chiar daca ar trebui sa sarbatoreasca impreuna, soții Stegaru nu se au prea bine cu parinții lui Viorel! In timp ce socrii spun ca iarta tot și șterg totul cu buretele, soția-vulpița ramane ferma pe poziții: nu vrea sa mai puna piciorul la Blagești, nici macar cu ocazia zilei de naștere a lui Dumitru,…

- Ca doua vedete adevarate! Asa au fost intampinati Veronica si Viorel, in Curtea de Arges. Inainte sa mearga la Pensiunea la care au fost chemati sa munceasca, dar si sa petreaca, cei doi soti au facut o scurta plimbare prin oras.