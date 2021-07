Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o alerta de ploi torențiale și instabilitate atmosferica pentru ziua de marți. Sunt vizate estul, sud-estul și parțial centrul țarii. Incepand de miercuri, meteorologii anunța un val de canicula in vest și sud-vest, pana duminica. Potrivit unei informari meteo valabila…

- Astazi și maine, are loc la Iași COLOCVIUL INTERNAȚIONAL ”80 DE ANI DE LA POGROMUL DE LA IAȘI ȘI HOLOCAUSTUL (SHOAH-UL) DIN ROMANIA”. Organizatori: Centrul de Istorie și Ebraistica ”Dr. Alexandru Șafran” de la Facultatea de Istorie a Universitații ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea ”Paul Valery”…

- Agricultorii romani sunt disperați și iși distrug recoltele pentru ca nu scot profit. Legumele fara gust din strainatate costa mult mai puțin, decit cele de la noi. Agricultorul Iulian Badea a smuls din pamant, in fata camerei, zeci de lujeri de castraveti, inainte chiar de a-i culege, in timp ce le-a…

- În urma ultimului turneu de calificare de la Debrcen, Federația Internaționala de Baschet a anunțat ca naționala feminina de baschet 3x3 a României se afla printre echipele calificate la Olimpiada de la Tokyo.Potrivit Federației Internaționale de Baschet (FIBA), echipele calificate…

- Infractorii cibernetici ar putea exploata mai multe vulnerabilitati Bluetooth pentru a efectua atacuri de impersonare (BIAS) si se pot da drept un dispozitiv legitim in timpul procesului de conectare la un dispozitiv, potrivit unei notificari a Grupului Bluetooth Special Interest Group (SIG), citata…

- Codalbul este una dintre cele mai mari pasari pradatoare din Romania, iar o asociație de conservare a naturii din Tirgu Mureș a reușit reabilitarea unui exemplar și eliberarea lui in natura. Pasarea a ajuns la Centrul de Reabilitare a Animalelor Salbatice Ranite din vestul țarii, dupa ce fusese ținut…

- O tanara de 18 ani si mama ei au fost arestate, iar un prieten al lor a fost plasat in arest la domiciliu, intr-un dosar de proxenetism. Anchetatorii au stabilit ca, in decurs de mai multi ani, cei trei au trimis numeroase tinere sa se prostitueze, in Romania si in mai multe tari din Europa, informeaza…

- ​​Primele 60.000 de doze de vaccin Johnson&Johnson au ajuns miercuri in Romania, insa nu vor fi deocamdata administrate pana cand Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) nu va da indicații privind siguranța serului. Agențiile federale din domeniul sanatații din SUA au recomandat marți suspendarea vaccinului…