- Vulcanul japonez Sakurajima, situat pe insula Kyushu, a erupt duminica, iar oamenii au fost evacuați din regiune. Agenția Meteorologica Japoneza (JMA) a declarat ca vulcanul a erupt in jurul orei locale 20:05. Imagini de pe camera de supraveghere a agenției au aratat un nor de fum sau cenușa care se…

- Numarul cazurilor zilnice de coronavirus din Tokyo, Japonia, a atins un nivel record joi, fiind inregistrate peste 30.000 de cazuri pentru prima data de la inceputul pandemiei, relateaza Reuters. Cele 31.878 de cazuri noi de COVID-19 din Tokyo au depasit recordul anterior din luna februarie si multe…

- O coloana oficiala care transporta trupul neinsufletit al fostului premier Shinzo Abe a ajuns sambata la locuinta sa din capitala Japoniei, la o zi dupa ce a fost asasinat intr-un act rarisim de violenta politica care a socat tara, relateaza Reuters. Japonezii s-au recules atat in fata locuintei fostului…

- SUA au aprobat vanzarea de echipamente navale in valoare de 120 de milioane de dolari catre Taiwan, care a salutat joi un acord ce va contribui la intarirea „pregatirii de lupta” a insulei, preocupata de „activitatile frecvente” ale Chinei din apropierea sa, relateaza AFP si Reuters. Vanzarea propusa,…

- Japonia nu va parasi proiectul de gaz natural lichefiat (GNL) Sahalin-2, chiar daca i se va cere acest lucru, a declarat marți ministrul japonez al industriei, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Rusia a testat cu succes o racheta de croaziera hipersonica numita Zircon pe o distanța de aproape 1.000 de kilometri, a anunțat ministerul apararii din Rusia sambata, conform Reuters. Administrația Biden a anunțat, tot sambata, ca a aprobat transferul lansatoarelor de rachete multiple cu raza lunga…

- Vladimir Putin a acuzat Occidentul, luni, in Piața Roșie, ca pregatea „invadarea ținuturilor noastre istorice, inclusiv a Crimeei”. Reuters a tradus – și Euronews a preluat – cateva dintre pasajele cheie ale discursului lui Vladimir Putin din aceasta dimineața in Piața Roșie, in care a invinuit Occidentul…