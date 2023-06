Vulcanul Kilauea a erupt din nou! Imagini apocaliptice din Hawaii / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Kilauea, situat pe Insula Mare din Hawaii, a erupt miercuri dimineata, iar fluxurile de lava sunt limitate pentru moment la perimetrul craterului, a anuntat miercuri Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), potrivit Reuters.Cea mai recenta eruptie a Kilauea a avut loc…

- In jur de 42.000 de persoane sunt expuse riscului de inundatii, dupa ce un baraj important din Herson, in sudul Ucrainei, a fost grav avariat marti dimineata. Unele persoane care asteptau sa fie salvate in zonele afectate au fost nevoite sa isi petreaca noaptea pe acoperisuri sau in copaci de teama…

- Jeff Bezos, 59 de ani, s-a logodit cu iubita lui, Lauren Sanchez, dupa aproape 5 ani de relație, inceputa cand miliardarul american nu era divortaț, anunța PageSix și CNN.Potrivit unei surse a tabloidului american, Lauren Sanchez, 53 de ani, fosta prezentatoare a programului matinal al postului Fox…

- Vulcanul Etna a erupt! Este cunoscut drept cel mai activ și inalt din Europa. Pe rețelele de socializare circula mai multe imagini apocaliptice din Italia. Oamenii au trecut prin momente grele și se gandeau la ce e mai rau intr-o astfel de situație.

- Mult asteptatul zbor de test al rachetei SpaceX Starship a fost amanat la inceputul saptamanii, anuntul venind cu doar 15 minute inainte de decolare pe 18 aprilie. Lansarea ar fi fost programata pentru azi, 20 aprilie, daca totul merge bine. Echipa SpaceX a citat o „problema de presurizare la valve”…

- Rusia transforma Avdiivka intr-un ”loc asemanator celor din filmele post-apocaplitice”, intensificandu-si bombardamentele si fortand o inchidere aproape completa a acestui oras din linia intai a frontului, a declarat duminica, 26 martie, un inalt oficial local, citat de Reuters și Agerpres. Aproximativ…

- Co-fondatorul Intel, Gordon Moore, creatorul teoriei privind evolutia tehnologica a cipurilor de calculator, cunoscuta drept "Legea lui Moore", a murit inconjurat de familie, in locuința sa din Hawaii.

- Nucile de macadamia sunt una dintre cele mai unice, delicioase si nutritive nuci, in mare parte pentru ca sunt bogate in grasimi mononesaturate. Nucile de macadamia sunt nuci delicioase care provin din copacul care le da numele, arborele Macadamia Macadamia integrifolia , care este originar din Australia…