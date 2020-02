Vulcan: Un tânăr și doi minori, cercetați penal pentru furt calificat In cursul zilei de ieri, politistii din cadrul Politiei Municipiului Vulcan au efectuat o actiune in urma careia au identificat trei tineri, toti din municipiul Vulcan (unul in varsta 19 si doi minori in varsta de 16 de ani), cu privire la care efectueaza cercetari privind comiterea unor infractiuni de furt calificat. Politistii, in urma cercetarilor, au stabilit ca acestia, in perioada 2019-2020, au comis mai multe infractiuni de furt calificat si tentative la furt calificat din societati comerciale, biserici si locuinte, pe raza municipiului Vulcan. Astfel, in noaptea de 26/27.07.2019,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

