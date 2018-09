Stiri pe aceeasi tema

- Lacrimi și durere la Pungești, dupa ce trupul neinsuflețit al tanarului Marian Vlase, inecat la Costinești, a fost adus acasa. Mama baiatului nu iși poate reveni din șoc, mai ales ca a privit neputincioasa cum copilul ei este luat de valuri. Vezi galeria foto + 4 + 4 Femeia a povestit o ultima discuție…

- Interpretul de muzica populara Nelu Balașoiu a implinit 70 de ani. Artistul a fost sarbatorit la azilul unde se afla de ceva vreme. Nelu Balașoiu este unul dintre numele importante ale muzicii populare din Romania. In tinerețe, artistul cucerea publicul cu melodiile sale, dar și cu duetele sale cu interpreta…

- Fostul presedinte al PSD, Dambovita, Ion Stan, a murit la varsta de 63 de ani. Actualul lider al organizatiei social-democrate Dambovita, Adrian Tutuianu, a transmis, vineri pe Facebook, un mesaj de condoleante familiei.

- "Am aflat cu multa amaraciune de trecerea la cele veșnice a domnului Ion Stan, fost prefect, deputat PSD (2000 – 2016), președinte, vicepreședinte și secretar al Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI și președinte al PSD Dambovița timp de aproape 14 ani. Cuvintele sunt prea…

- Un roman care a murit in Italia a salvat 6 vieti. Valentin, tatal unei fetițe de 4 ani, a murit dupa ce a fost lovit de o masina, in timp ce mergea pe scuter. Accidentul a avut loc pe 12 iulie, in Sardinia, Valentin Costel ajungand in coma la spital Organele sale au fost functionale ajutate de aparate,…

- Raluca Turcan, vicepreședinte al PNL, a anunțat ca partidul il va susține pe Klaus Iohannis pentru inca un mandat in fruntea țarii. Turcan a precizat ca liberalii iși ofera suportul deoarece Iohannis respecta angajamentul de a lupta pentru o Romanie europeana. Raluca Turcan, vicepreședinte al PNL,…

- "Ministrul Șova i-a dat replica de mai jos, ieri, in Comisia de Transporturi, unui coleg deputat care afirmase ca avem nevoie urgenta de autostrazi și ca riscam sa plece marile companii (de ex. Dacia-Renault) daca nu avem o infrastructura decenta”, scrie Drula pe contul sau de Facebook. “Este…

- Actrița Natalie Ester s-a alaturat celor care au venit in Piața Victoriei pentru a adunat mormanul imens de gunoaie ramas in urma mitingului PSD. Vedeta a avut ochii in lacrimi. Natalie Ester, actrița la Teatrul Evreiesc de Stat, a fost prezenta sambata seara, 9 iunie 2018, in Piața Victoriei, dupa…