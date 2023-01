Vremea se schimba radical, in urmatoarele zile. Temperaturile pot urca la 22 de grade

Vremea se schimbă radical, în următoarele zile. Temperaturile pot urca la 22 de grade La capatul unui scurt episod de iarna, cu zapada pe partiile de schi, vremea urmeaza sa se schimbe radical saptamana viitoare. Meteorologii de la ANM spun ca in zilele urmatoare maximele vor atinge 22 de grade Celsius și este posibil sa revina ploile de vara. „Aceasta vreme se explica prin ceea ce s-a intamplat inca de la debutul anotimpului de iarna, de la 1 decembrie, iata ne aflam la mijlocul sezonului de iarna și vorbim de un sezon deosebit de cald pana in prezent. Luna decembrie a avut o abatere termica pozitiva de 3,1 grade Celsius, fiind a treia luna decembrie cea mai calda din istoria… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

