Vremea se răcește accentuat, la munte se instalează iarna cu ninsori și viscol Vremea se racește accentuat, la munte se instaleaza iarna cu ninsori, viscol și temperaturi negative. Ca urmare a unui transport de aer rece din nordul continentului, vremea va intra intr-un proces de racire fata de zilele anterioare si se va resimti in toata tara. Astfel, valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei perioade [...] The post Vremea se racește accentuat, la munte se instaleaza iarna cu ninsori și viscol first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

