Vremea se răcește semnificativ – Prognoza meteo (29 octombrie – 1 noiembrie 2019) Astazi, vremea in Moldova se va raci semnificativ in nordul si centrul regiunii, cerul va fi noros, iar pe spatii relativ extinse, in zonele joase de relief, se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie. La munte, vor predomina ninsorile. Temperaturile maxime ale aerului vor oscila intre: 8 si 13 grade. La noapte, vremea in Moldova va fi rece. Cerul va fi noros, iar pe spatii relativ extinse se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie in zonele joase de relief. La munte, va continua sa ninga, se va depune strat de zapada, iar vantul va sufla cu putere. Temperaturile minime se vor incadra… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

