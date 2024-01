Vremea se răcește brusc în Capitală. Vin ninsorile! Cât va fi stratul de zăpadă Temperaturile vor scadea simțitor, de la o zi la alta, in Capitala. Meteorologii anunța ca in București va ninge incepand din noaptea de vineri spre sambata. Iar, conform prognozei, ninsorile vor continua și sambata, 20 ianuarie, astfel ca stratul de zapada ce se va depune in Capitala ar urma sa ajunga la 10 centimetri. Așadar, […] The post Vremea se racește brusc in Capitala. Vin ninsorile! Cat va fi stratul de zapada first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

