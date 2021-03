Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis, azi, doua CODURI GALBENE de ploi și ninsori, valabile pana miercuri seara, in toate județele Romaniei. Primul cod galben este valabil in intervalul 14 martie, ora 16:00 – 15 martie, ora 14:00 și vizeaza ploi insemnate cantitativ, ninsori in zona inalta de munte. In Banat, Crișana, Maramureș…

- Vremea se va incalzi in cursul acestei saptamani, la nivelul intregii tari, insa spre finalul lunii februarie valorile termice vor scadea din nou iar probabilitatea pentru aparitia precipitatiilor va creste, reiese din prognoza de specialitate, valabila pentru perioada 22 februarie - 7 martie, publicata…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri o avertizare cod galben de ger, vant puternic, ninsori viscolite și polei, valabila, deocamdata, de joi de la ora 12:00 pana vineri la ora 12:00.Meteorologii atenționeaza ca vremea se va raci brusc in toate regiunile, astfel incat in noaptea ...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, doua avertizari Cod galben de ninsori insemnate cantitativ valabile in 9 de judete. De asemenea, avertizarile vizeaza si vant puternic care va avea rafale in general de pana la 70 km/h, viscolind ninsoarea si determinand scaderea semnificativa…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis marți o informare conform careia pana miercuri, la ora 12.00 se vor semnala ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului și polei, in toata țara. Conform ANM, in special in zonele intracarpatice temporar va ninge, in general moderat cantitativ…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului, polei in intervalul 19 ianuarie, ora 11.00 – 20 ianuarie, ora 12.00. In regiunile intracarpatice temporar va ninge, in general moderat cantitativ in Maramureș, precum și in zona…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat duminica dimineata prognoza pentru zilele urmatoare. Astfel, in intervalul 10 ianuarie, ora 10:00 – 13 ianuarie, ora 10:00, vor fi perioade in care se vor semnala precipitații in cea mai mare parte a țarii, iar in jumatatea de sud se vor acumula…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic in trei judete din zona Transilvaniei si de ceata si vizibilitate redusa in patru judete din Moldova si Transilvania, relateaza Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 18:00,…