Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca in urmatoarele patru saptamani vremea se va incalzi in aproape toata țara, mai puțin in nord. De asemenea, va ploua in toate regiunile, in special in a doua parte a intervalului. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in saptamana 9-16 octombrie, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice […]