Vremea rea face probleme în țară și e doar începutul - DSU anunță intervenții în mai multe județe Sase judete au fost afectate vineri de vremea nefavorabila, pompierii intervenind pentru scoaterea apei din curti, beciuri si anexe gospodaresti, dar si pentru degajarea unor copaci prabusiti pe carosabil. ''In contextul fenomenelor hidrometeorologice prognozate in data de 19.01.2024, in intervalul orar 07,00 - 21,00, s-au inregistrat efecte in 6 localitati din 6 judete - Bistrita-Nasaud, Hunedoara, Harghita, Maramures, Mures si Neamt, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 8 curti, 2 anexe gospodaresti, 2 beciuri, cat si pentru degajarea a 2 copaci prabusiti pe carosabil, fiind afectate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

