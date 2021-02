Vremea rea a provocat efecte în 11 județe din țară. Recomandările autorităților Vremea rea din ultimele 24 de ore a afectat 11 județe din Romania. In toate zonele afectate de manifestarea fenomenelor meteorologice, pompierii au acționat pentru evacuarea apei din 3 curți și 1 subsol, degajarea a 17 copaci și a 4 stalpi de electricitate cazuți pe carosabil, a unor elemente de constrcuție desprinse de pe un imobil, precum și pentru deblocarea unui autoturism ramas inzapezit, anunța Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. In acest moment, traficul rutier este oprit pe DJ 142 L, județul Alba, pe raza localitații Mihalț, din cauza apei și aluviunilor de pe carosabil,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

