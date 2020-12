Vremea la mijloc de luna decembrie Marți, in zona noastra vremea se anunța cu temperaturi diurne peste media multianuala. Soarele rasare la ora 08:00. In aceasta noapte și prima parte a zile, cerul va fi mai mult noros și temperaturi scazute comparativ cu ziua precedenta. Pe alocuri se va semnala ceața sau burnița, in zone joase cu precadere dimineața și noaptea. Peste zi valorile termice cresc, iar vantul va prezenta unele intensificari. La munte cerul va fi variabil. Soarele apune la ora 16:47. Valorile termice minime se vor situa intre 2 și 4 grade, iar cele maxime vor urca in jurul valorii de 6 grade. Miercuri, cerul… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

