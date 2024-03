Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada, se arata in prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, publicata vineri de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 26.02.2024 – 04.03.2024Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta…

- In Bucuresti, Vremea va fi in general frumoasa, iar valorile termice se vor situa peste cele specifice datei. Cerul va fi mai mult senin, cu innorari dupa-amiaza și in a doua parte a nopții. Vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima va fi de 11...12 grade.La munte, Vremea va fi predominant…

- Temperaturile vor fi peste cele specifice perioadei, in toata tara, pana aproape de jumatatea lunii martie, anunta marti meteorologii, care au facut publica prognoza pentru urmatoarele patru saptamani.

- Cu toate ca mai sunt aproape trei saptamani pana la prima luna de primavara, Romania se bucura de temperaturi ridicate, specifice lui aprilie. Meteorologii spun ca temperaturile se vor situa peste cele specifice acestei perioade pana aproape de jumatatea lunii martie, in toata tara. Iar aceasta situația…

- Temperaturile vor fi peste cele specifice acestei perioade pana aproape de jumatatea lunii martie, in toata tara, anunta vineri, meteorologii, care au facut publica prognoza pe urmatoarele patru saptamani. Saptamana 12 – 19 martie va fi ploioasa in toate regiunile, conform ANM. Saptamana 12.02.2024…

- Temperaturile se vor situa usor peste cele oblisnuite in aceasta perioada in cea mai mare parte a tarii pana aproape de jumatatea lunii februarie, releva prognoza meteorologica pentur urmatoarele patru saptamani facuta publica vineri de ANM. Saptamana 22.01.2024 – 29.01.2024 Valorile termice vor fi…

- Finalul anului 2023 va fi marcat de temperaturi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada, in toate regiunile țarii, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), care a publicat luni prognoza pentru intervalul 25 decembrie 2023 - 7 ianuarie 2024. Ulterior, vremea se va raci…

- Astazi, valorile termice vor fi mai ridicate decat mediile multianuale in cea mai mare parte a țarii, cu abaterile cele mai mari la deal și munte. Cerul va fi mai mult senin, dar indeosebi in primele ore ale zilei in zonele joase, local se va semnala ceața sau nebulozitate stratiforma. Vantul va sufla…