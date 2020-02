Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile cresc pana la valori apropiate celor de primavara in acest weekend. Sambata și duminica vor fi maxime de 12 grade Celsius. Sunt posibile cateva ploi scurte, vineri și duminica, iar la munte vor fi ninsori. Va prezentam prognoza meteo in localitați din județul Alba, in perioada 31 ianuarie…

- Potrivit meteorologilor, joi, 2 ianuarie 2020, vremea va fi frumoasa in toata țara. Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada.Temperaturile maxime se vor incadra intre -3 grade in estul Transilvaniei și 7 grade in Oltenia. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari…

- Vreme de primavara, in urmatoarele zile in județul Alba. Temperaturile sunt in urcare și vor ajunge la valori maxime de 14 grade Celsius. Sunt anunțate și cateva ploi și posibile ninsori, insa doar la altitudini mai mari. La munte, valorile maxime vor fi de 7 grade la Oașa și 20 grade la Arieșeni. Va…

- Vremea se incalzește ușor la finalul acestei saptamani in județul Alba. Temperaturile maxime vor fi de 8-9 grade Celsius, insa sunt anunțate și cateva ploi la șes și ninsori la munte. Se mai insenineaza, duminica. La munte, temperaturile maxime vor fi de 4 grade la Oașa și 5 grade la Arieșeni. Va prezentam…

- Vor fi condiții de ceața, saptamana viitoare, in județul Alba, temperaturile maxime urcand pana la valori de 8-9 grade Celsius. Sunt anunțate și cateva ploi, burnița și ninsori la munte. La munte, valorile maxime vor fi de 3 grade la Oașa și 4 grade la Arieșen. Va prezentam prognoza meteo pentru localitați…

- Vremea se va raci în urmatoarele zile. Minimele termice vor coborî pâna la -8 grade Celsius. Frigul se va simți chiar de mâine, 1 decembrie. Duminica noaptea, minimele vor coborî pâna la 0.. +3 grade, iar luni noaptea – pâna la -8.. -5 grade…

- Vremea se va raci incepand de miercuri in toate regiunile, potrivit prognozei pentru urmatoarele doua saptamani publicata de Administratia Nationala de Meteorologie. O racire accentuata este estimata pentru Moldova, unde temperaturile maxime vor cobori de la 12 - 15 grade Celsius in intervalul 18 -…

- Vremea se anunța frumoasa și calda in acest weekend in județul Alba. Meteorologii prognozeaza temperaturi maxime de 18 grade Celsius, soare și nori. La munte, valorile maxime vor fi de 8 grade la Oașa și 12 grade la Arieșeni. Va prezentam prognoza meteo in localitați din Alba, in perioada 15-17 noiembrie:…