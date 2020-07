Stiri pe aceeasi tema

- LA NOAPTE IN ȚARA Vremea va fi racoroasa. Cerul va fi variabil in sud-vestul și sudul țarii și mai mult senin in rest. Vantul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificari, mai ales la inceputul nopții in centrul și sudul Moldovei, in Dobrogea și nord-estul Munteniei, precum și in zona…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 02 - 03 iulieFenomene vizate: canicula si disconfort termic In intervalul mentionat va fi canicula in Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei si in sudul și centrul Moldovei. Temperaturile maxime vor atinge frecvent 35...36…

- Potrivit meteorologilor, vremea se va mentine caniculara cu disconfort termic accentuat in zilele urmatoare. Maxime de 37 de grade Celsius, izolat in Campia Romana, vineri. Astfel, joi, vremea va fi calduroasa in aproape toata tara, caniculara dupa-amiaza in Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei si in…

- Vremea se strica din nou! Se intorc vijeliile și grindina. Vremea se strica dupa minivacanta de Rusalii, toata tara va fi afectata. Temperaturile vor trece constant de 30 de grade Celsius in urmatoarele ore, iar daca la inceputul intervalului instabilitatea atmosferica va fi izolata, de miercuri vremea…

- PROGNOZA METEO MIERCURI Vremea va fi in general instabila in cea mai mare parte a țarii și se va raci. Cerul va avea innorari temporar accentuate și vor fi perioade in care se vor semnala frecvente descarcari electrice, vijelii, intensificari ale vantului cu viteze in general de 60...70 km/h, grindina…

- Astazi in Crisana, Maramures, in zonele montane, in cea mai mare parte a Banatului, Transilvaniei, precum si in nordul si in centrul Moldovei vremea va fi racoroasa.Cerul va fi mai mult noros si temporar va ploua si sub forma de aversa, iar in centru si in est vor fi si descarcari electrice. Pe suprafete…

- In prima zi din luna mai vom avea ploi in toata țara. Vineri vor fi maxime de 24 de grade in Moldova, 22 in Banat și Maramureș, 21 in Crișana, 25 in Oltenia și Dobrobea, 23 in Transilvania și 27 in Muntenia. Vineri, in București se va inregistra o temperatura maxima de 25 de grade. Pentru sambata…

- Vreme deosebit de calda anunta meteorologii, dar si vijelii si ploi. Miercuri, 29 aprilie, sunt asteptate maxime ca intr-o zi de vara in sudul tarii, unde mercurul din termometre va urca pana la 27 de grade. De joi, furtunile lovesc toate regiunile. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM),…