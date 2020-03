Vremea 4 martie - Schimbari dramatice meteo față de ziua precedentă Astazi cerul va avea innorari temporar accentuate si va ploua, la inceput in regiunile vestice si sud-vestice, apoi si in cele centrale, iar valorile termice vor fi mai coborate fata de ziua precedenta. In restul teritoriului, vremea se va mentine mult mai calda decat in mod normal pentru aceasta data si doar izolat, din a doua parte a zilei va ploua slab.Ploile vor avea si caracter de aversa si se vor semnala descarcari electrice. Cantitatile de apa vor depasi local 15...20 l/mp si izolat 25...35 l/mp. Temperaturile maxime se vor incadra intre 7...8 grade in Banat si in Crisana si in jurul a… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca vremea continua sa se raceasca in toata tara. In aceasta dimineata au fost semnalate ninsori viscolite in Carpații Orientali și Meridionali. La altitudini mari, rafalele vor depași 90 km/h și vor spulbera zapada. In Bucuresti, se anunta ploi trecatoare, iar mercurul din termometre…

- Dupatemperaturi de primavara, care, pe alocuri, au depașit și 20 de grade, vremea intoarce foaia și aduce grade cu minus an termomentre, ploi și vant puternic, anunța ANM.Vremea se va raci incepand de astazi, iar cerul va avea innorari temporar accentuate. Vor fi precipitații ce vor avea și caracter…

- Astazi valorile termice vor continua sa scada usor in cea mai mare parte a tarii, dar se vor mentine peste cele specifice perioadei. Cerul va avea innorari, mai persistente in centru, sud si est. Temporar vor fi precipitatii in general slabe, ploi in Muntenia si local in Oltenia si Dobrogea, mixte in…

- BUCURESTI.*** In capitala, o vreme inchisa. Temporar va ploua, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima, in scadere fata de ieri va fi 9...10 grade. MUNTE*** La munte, cerul va avea innorari, mai persistente in Muntii Banatului si in Carpatii Meridionali, unde treptat vor predomina…

- Meteo. Vremea ramane mai calda decat normal dar incep ploile. Vremea se va raci in zilele urmatoare si vor incepe ploile, insa va ramane in continuare calda pentru aceasta data, spun meteorologii. Marti, 18 februarie Vremea va fi mai calda decat in mod normal la aceasta data, desi in vestul si in nordul…

- Meteorologii anunta ca saptamana va incepe cu o vreme in general frumoasa si mult mai calda fata de aceasta perioada a anului. Temperaturile maxime se vor situa intre 7 si 15 grade Celsius.Pentru luni meteorologii anunta ca cerul va fi variabil, cu innorari in cursul noptii in vestul si nord-vestul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizare de ninsori și viscol de vineri seara pana duminica seara. Meteorologii anunța prima ninsoare și in București. De vineri seara, de la ora 20.00, vantul va incepe sa bata in mai multe zone din țara, cu rafale de 45- km/h, iar la munte se vor inregistra…

- Miercuri, 18 decembrie 2019, vremea se incalzește in aproape toata țara. Valorile maxime vor atinge și 22 de grade, potrivit meteorologilor.Vremea va fi deosebit de frumoasa, iar temperaturile inregistrate vor fi mult mai ridicate decat in mod normal pentu aceasta perioada.Cerul va fi senin, iar vantul…