Vremea 29 martie - Se schimbă radical temperaturile Astazi vremea se va raci si in regiunile sudice si sud-estice, astfel ca in cea mai mare parte a tarii se vor inregistra valori termice usor sub normele climatologice. Temperaturile maxime se vor incadra intre 8 si 17 grade. In nord-vestul, nordul si centrul tarii, norii vor fi in general persistenti si, pe arii restranse, se vor semnala ploi slabe, iar in zona montana, local precipitatii mixte. In celelalte regiuni, cerul va fi temporar noros, iar in Muntenia si Dobrogea, indeosebi dupa-amiaza si seara, pe alocuri se vor semnala averse slabe. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

