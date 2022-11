Vremea 19 noiembrie. Temperaturile scad simțitor. Unde ninge în România Vremea se racește simțitor, sambata. Vor fi ploi, exceptand zona de munte, in special la altitudini mari, unde vor predomina ninsorile. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 3 și 16 grade. Sambata, vremea va deveni rece in nord și nord-est, in timp ce, in restul teritoriului, in marea lor majoritate valorile termice vor fi mai mari decat normele perioadei. Cerul va avea innorari și mai ales in a doua parte a zilei vor fi precipitații in regiunile sud-vestice. Vor fi ploi, exceptand zona de munte, in special la altitudini mari, unde vor predomina ninsorile. Vantul va sufla slab și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

