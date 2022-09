Vremea 18 septembrie - Cod gablen și portocaliu de ploi puternice și vijelii - Vreme rece în toată țara Astazi, vremea se va raci in toata țara, devenind deosebit de rece pentru aceasta data in vest, nord și centru. Vantul va avea intensificari, mai susținute in sud, est, centru și la munte, unde vor fi viteze in general de 55...75 km/h, iar pe creste rafalele vor depași 80...100 km/h. In regiunile intracarpatice nebulozitatea va fi persistenta, temporar va ploua, iar cantitațile de apa vor mai depași, pe suprafețe mici, 20 l/mp. La munte, la altitudini in general de peste 1500 m, precipitațiile vor fi și sub forma de lapovița și ninsoare. In restul teritoriului cerul va fi variabil, cu unele innorari… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, vremea va deveni racoroasa in vestul, nordul, centrul țarii și la munte, unde cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua pe arii extinse. In regiunile sudice și sud-estice va fi in continuare cald pentru aceasta data, iar instabilitatea atmosferica se va manifesta mai ales in a doua parte…

- ANM a emis o prognoza speciala pentru Capitala, care arata ca toata ziua de vineri pana sambata dimineața vremea se va mentine calduroasa.Cerul va fi variabil, cu innorari seara și noaptea cand e posibil sa fie si ceva ploi, cu descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului.Temperatura…

- Meteorologii anunța temperaturi de vara in mai multe zone ale țarii. Vremea se incalzește semnificativ incepand de astazi, temperaturile ajungand pana la 35 de grade zilele urmatoare. Astazi, vremea se va incalzi in toate regiunile. Cerul va fi variabil, temporar noros in nordul țarii, unde numai…

- Astazi vremea se va incalzi in toate regiunile. Cerul va fi variabil, temporar noros in nordul tarii, unde pe arii restranse se vor semnala ploi slabe de scurta durata. Vantul va sufla moderat, cu ușoare intensificari in zona montana inalta, iar pe spatii mai mici si la cote ceva mai reduse vor fi intensificari…

- In zilele urmatoare, vremea la malul marii va fi in general frumoasa si se va incalzi.Vantul va sufla moderat, cu intensificari temporare. Anuntul meteorologilor PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 14.09.2022 ORA 09:00 15.09.2022 ORA 09:00Vremea va fi in general frumoasa si se va incalzi. Cerul…

- Meteorologii anunta ca vremea va continua sa se incalzeasca in cea mai mare parte a tarii. Temperaturile vor fi mai ridicate decat ar fi normal pentru data din calendar. LA NOAPTE cerul va fi variabil, cu innorari temporare si izolat ploi slabe de scurta durata, mai ales in nord-vestul și in sud-estul…

- Vremea va fi in general frumoasa in Maramures. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 21 si 24 de grade Cerul va fi variabil, cu innorari in cursul dupa-amiezii si al serii, cand local la munte si pe arii mai restranse vor cadea ploi cu caracter de aversa. Vantul va sufla slab la moderat. Temperaturile…

- Meteorologii au emis vineri o informare meteo de vijelii, dar și canicula ce vizeaza intreaga țara, valabila de la ora 10 și pana sambata seara, 16 iulie, ora 21.00.Potrivit ANM, in intervalul menționat, disconfortul termic va fi ridicat, local, in regiunile sudice și sud-estice, iar vineri și in cele…