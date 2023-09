Vremea 14 septembrie - Se schimbă radical vremea - Vin ploile după temperaturile de vară, prognoza completă Astazi, In vestul, nord-vestul, nordul și parțial in centrul tarii, precum și in zona de munte, vremea va deveni in general instabila , iar maximele, deși mai scazute fața de ziua precedenta, inca se vor menține peste mediile multianuale. In aceste zone, mai ales din a doua parte a zilei vor fi perioade cu innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului (viteze la rafala in general de 50...60 km/h) și izolat condiții de grindina. Probabilitatea pentru cantitați de apa insemnate va fi mai ridicata in Crișana, Maramureș, nordul Transilvaniei,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

