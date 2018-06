Vreme rea. Urmarile, vizibile in Capitala si 16 judete. In Galati a fost Cod Rosu de furtuna

Stiri pe aceeasi tema

- Prapad la Galati, dupa o furtuna puternica. Fenomene deosebit de periculoase au avut loc in intervalul 22:45 – 00:00. Totodata, acesta este primul Cod Roșu de furtuni din istoria Romaniei A fost o noapte de cod rosu de vreme rea in Galati. Este pentru prima data in istoria avertizarilor meteo cand…

- Cei peste 171.000 de elevi de clasa a VIII-a incheie vineri cursurile, iar de luni vor sustine Evaluarea Nationala. Primele rezultate vor fi anuntate in 19 iunie, iar rezultatele finale ale examenului vor fi afisate in 23 iunie. Conform ordinului de ministru privind structura anului scolar 2017-2018,…

- Procurorii Antimafia alaturi de ofiteri de politie judiciara au descins, miercuri dimineata la mai multe adrese din Capitala, Ilfov si Giurgiu. S-au facut 57 de perchezitii domiciliare, 51 pe raza municipiului Bucuresti, 7 in judetul Ilfov si o perchezitie pe raza judetului Giurgiu, intr-o cauza vizand…

- Capitala si opt judete se afla, miercuri dupa-amiaza, sub atentionare cod galben de averse, descarcari electrice si grindina, in timp ce pentru judetul Timis a fost emis cod portocaliu de ploi si vijelii.

- Dupa cum se poate vedea si in Capitala, iarna isi face de cap, pe final de martie. La fel ca si in mai multe judete din sudul tarii, aflate sub Cod portocaliu de ninsori si vant puternic. Urmarile acestui episod de vreme rea nu sunt putine. Si se resimt nu doar la nivel de trafic feroviar […] Iarna…

- Barbatul care sfideaza codul portocaliu de vreme rea i-a șocat pe cei care au avut curajul sa iasa pe strazile din Capitala, vineri dimineața. Se pare ca avertizarea de vreme rea nu l-a speriat deloc pe biciclist, care s-a plimbat cu bicicleta, imbracat doar intr-o pereche de pantaloni scurți și tricou,…

- Luand in considerare avertismentele meteorologilor, care au prognozat pentru ziua de vineri ninsori si vant puternic, autoritatile din Capitala si din mai multe judete au luat masura de a suspenda cursurile in gradinite, scoli si licee in ziua de 23 martie. Masura este valabila – din ce s-a anuntat…

- Tabloul de iarna se va mentine si in perioada urmatoare, in mai multe zone din tara, avand in vedere ca vor continua ninsorile. In acest sens, studiind hartile si observand prognoza, meteorologii au decis ca se impune emiterea unei atentionari COD GALBEN, atat pentru Capitala, cat si pentru 19 judete…