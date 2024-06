Stiri pe aceeasi tema

- Baschetbalistul croat Josip Bilinovac este noul component al echipei SCM Timisoara. Jucatorul in varsta de 33 de ani (nascut la 30 decembrie 1990, la Mostar) nu se afla la prima experiența in Romania. Jucator de pozițiile 1 și 2, Bilinovac (1.91 m inalțime) a evoluat precedentele doua sezoane la Rapid…

- „Leii din Banat” au incheiat socotelile cu sezonul 2023-24 intr-o nota pozitiva, castigand in doar doua intalniri ultimul duel de clasament. Ieri-seara, in sala „Constantin Jude”, a fost 87-79 cu nou promovata CS Valcea. Inaintea partidei SCM Timisoara a anuntat despartirea de Antono Nasturescu si Tyreek…

- „Leii din Banat” au castigat vineri seara primul joc din seria pentru locurile 13-14 cu nou promovata din Oltenia. A fost 88-73 pentru SCM Timisoara pe terenul celor de la CS Valcea 1924, intr-un joc in care Dragan Petricevic a debutat un tanar din propria pepiniera si a oferit mai multe minute jucatorilor…

- „Leii din Banat” au cedat cu 0-2 in seria de clasament cu oltenii pentru zona locurilor 11-14. Dupa ce a pierdut prima mansa in deplasare, ieri, SCM Timisoara a fost invinsa si acasa de SCMU Craiova, scor 61-84. Infrangerile pe linie pentru echipele de seniori din Timisoara au continuat si dupa weekend.…

- „Leii din Banat” mai joaca in acest sezon doar pentru pozitionarea finala in partea a doua a clasamentului. Ieri, SCM Timisoara a cedat in deplasare, scor 80-87, pe terenul celor de la SCMU Craiova. Urmatorul duel e in Banat si se joaca in sistemul cel mai bun din trei jocuri. Dupa ce au scapat de […]…

- SCM Timisoara a obtinut a doua victorie la rand in play out cu CSM Petrolul Ploiesti. Ieri-seara a fost 74-69 in sala „Constantin Jude” dupa ce cu doua zile mai devreme baschetbalistii alb-violeti castigasera si intalnirea de la Arad (scor 72-65). „Leii” mai au nevoie de o victorie in seria din play…

- SCM Timisoara a fost invinsa ieri-seara, acasa, si de CS Valcea 1924. Spre deosebire de duelul precedent, cu craiovenii, ultimul esec a venit in mod dramatic, pe final, cand oaspetii au punctat pentru un succes la limita cu 94-92. „Leii” au avut un parcurs de cosmar in faza a doua a campionatului. Dupa…

- Trafic ingreunat pe centura municipiului Caransebes dupa ce un autotren s-a rasturnat in sensul giratoriu. „Autotren rasturnat in sens giratoriu pe centura Caransebeș. Trafic ingreunat”, a transmis DRDP Timisoara in aceasta dimineata. Din imagini se observa ca din autocamion au cazut langa sosea mai…