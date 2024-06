Consumatorii europeni de droguri iau cocktailuri din ce in ce mai diverse de stimulente, analgezice și tranchilizante, in timp ce „abuzul de polisubstanțe” devine o amenințare tot mai mare pentru sanatatea publica, a avertizat EMCDDA, agenția UE de monitorizare a drogurilor. Tendința cuprinde atat persoanele care amesteca in mod deliberat opioidele cu tranchilizante precum Valium, […] The post Alarma in Europa. „Abuzul de polisubstanțe” și “cocaina roz” first appeared on Ziarul National .