Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, doua avertizari Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina. Prima alerta vizeaza zece județe, iar cea de-a doua 33 de județe. In intervalul vineri ora 18.00 – sambata ora 10.00, ANM anunța in Banat, Crișana, vestul Transilvaniei și in nord-vestul Olteniei instabilitate atmosferica accentuata. Vor fi averse […] Articolul Vreme rea pana duminica. Noi coduri galbene de ploi, vijelii și grindina a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .