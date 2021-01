Vreme neobișnuită în Europa: +27 de grade în Grecia, -25 de grade în Spania ​Vremea a fost cu totul neobișnuita în sudul Europei în ultimele zile. În Spania au fost ninsori record și în mai multe orașe temperaturile au scazut la sub -10 grade, culminând cu -25 de grade înregistrate marți dimineața la &"polul frigului&" din acea țara. Pe de alta parte, în sudul Greciei (insula Creta), maximele au ajuns ieri la +27 de grade.



Astfel, în Spania, unde a nins mult în ultimele zile, au fost -25 de grade la Molina de Aragon, localitate situata la 1.050 de metri altitudine și un pol al frigului din Spania. Au fost -21… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

